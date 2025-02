Juventus eliminata dalla Champions: il PSV ribalta tutto ai supplementari

Juventus fb

Serata amara per la Juventus, che dice addio alla Champions League dopo la sconfitta contro il PSV Eindhoven. Dopo la vittoria dell’andata, i bianconeri non sono riusciti a difendere il vantaggio e sono stati eliminati ai supplementari con il punteggio di 3-1.Un risultato pesante che si aggiunge alle eliminazioni di Milan e Atalanta, rendendo questa due giorni di coppe particolarmente negativa per il calcio italiano.Dopo l’1-0 ottenuto all’Allianz Stadium, la squadra di Motta è scesa in campo a Eindhoven con l’obiettivo di gestire il risultato. Ma il PSV ha attaccato fin da subito e ha trovato il vantaggio con Perisic, bravo a battere Di Gregorio con un preciso diagonale.La Juve ha reagito nel secondo tempo e ha trovato il pareggio con Weah, che ha riacceso le speranze bianconere. Tuttavia, nei supplementari, la squadra olandese ha preso il controllo della gara: prima Saibari ha firmato il 2-1, poi Flamingo ha chiuso definitivamente i giochi, condannando la Juventus all’eliminazione.Con questa sconfitta, la Juventus manca l’accesso agli ottavi di finale, un traguardo che sembrava alla portata dopo il successo dell’andata. L’eliminazione bianconera segue quelle di Milan e Atalanta, entrambe uscite dalla competizione ieri, segnando una vera e propria disfatta per le squadre italiane in Europa.Ora la Juventus dovrà concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia, mentre il PSV festeggia un successo storico, conquistando il passaggio del turno con una rimonta da ricordare.