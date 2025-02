Lavori allo stadio, dichiarazione del sindaco Poli Bortone

Ho preso visione del livello di progettazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero", trasmessomi dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ed esprimo la mia soddisfazione per il lavoro finora svolto, che va nella direzione da noi auspicata. Anzi, posso dire di essere estremamente soddisfatta per la rapidità con la quale si sta procedendo, che segnerebbe addirittura un mese d'anticipo rispetto alla

tabella di marcia prevista. Non possiamo che esprimere la nostra gioia e fare le congratulazioni ai professionisti. Siamo in attesa della progettazione completa, utile all'avvio dei lavori prima della stagione

estiva.

LECCE - Dichiarazione del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, in merito alla progettazione degli interventi di riqualificazione dello stadio di via del mare, con la copertura completa della struttura, in vista dei Giochidel Mediterraneo 2026.