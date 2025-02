Lutech investe ancora a Bari: 70 milioni di euro in ricerca e 100 nuove assunzioni nel 2025

BARI - Prosegue l’impegno di Lutech nel capoluogo pugliese con un nuovo investimento di 70 milioni di euro in ricerca e sviluppo e 100 nuove assunzioni previste per il 2025. Un segnale concreto dell’importanza strategica che l’ecosistema innovativo di Bari e della Puglia riveste per l’ICT.Per approfondire risultati e prospettive future, domani, alle ore 11, nella sede Lutech in via Orfeo Mazzitelli 258/E, si terrà la conferenza stampa “Fare sistema per fare innovazione”.All’incontro interverranno Giuseppe Di Franco, chief executive officer del gruppo Lutech, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Giovanna Iacovone, vicesindaca e assessora alla Transizione digitale del Comune di Bari, Gianna Elisa Berlingerio, direttora del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari e Danilo Caivano, professore ordinario di sistemi di elaborazione dell’informazione dell’Università di Bari.Sono inoltre previsti gli interventi di Sergio Fontana, presidente di Confindustria di Bari e Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo.