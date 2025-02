M5S: “Siamo vicini al consigliere Casili. L’altalena torni presto a disposizione di tutti i bambini”

BARI - “Siamo vicini a Cristian Casili per quanto accaduto all’altalena inclusiva installata in località Santa Maria al Bagno in memoria della piccola Viola. Una giostra voluta dall’intera comunità, frutto dell’impegno di tanti cittadini.

Auspichiamo che presto venga fatta chiarezza sulla vicenda, ma la cosa più importante ora è che la giostra venga reinstallata al più presto in uno spazio pubblico, affinché sia nuovamente a disposizione di tutti i bambini. È fondamentale, inoltre, che torni al suo posto anche la targa in ricordo di Viola, apposta dietro uno dei sedili dell’altalena e attualmente scomparsa.

Solo così si potrà recuperare almeno un minimo di quell’umanità che, fino ad ora, è completamente mancata”. Così in una nota il Gruppo consiliare del M5S.