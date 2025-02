Mafia e politica a Bari, Bellomo (Lega) sfida Decaro: "Si confronti con me in un dibattito pubblico"

BARI – Il deputato della Lega, Davide Bellomo, membro della Commissione Giustizia della Camera, ha lanciato una sfida pubblica al sindaco di Bari, Antonio Decaro, chiedendogli un confronto diretto sulle recenti rivelazioni legate all’inchiesta sulla presunta infiltrazione mafiosa nelle municipalizzate del capoluogo pugliese.

"Più passano i giorni, più emergono dettagli dell’interrogatorio dell’ex consigliere regionale Olivieri, e più ci rendiamo conto che quella di Antonio Decaro è stata davvero una vita spericolata" ha dichiarato Bellomo, facendo riferimento a presunti rapporti tra il primo cittadino e ambienti vicini alla criminalità organizzata.

L'esponente della Lega ha attaccato Decaro anche per la sua partecipazione a una festa di un gruppo ultras, ritenuto dagli inquirenti vicino a un clan mafioso, durante la quale avrebbe cantato una canzone di Vasco Rossi. "A quanto pare, i mafiosi non li ha incontrati solo in Tribunale, come melodrammaticamente sostiene", ha aggiunto Bellomo.

Il parlamentare leghista ha poi criticato la scelta del sindaco di affidare le repliche ad altri esponenti del PD, piuttosto che rispondere direttamente alle accuse: "Invece di far parlare illustri parlamentari trattati come ‘ragazzi di bottega’, si confronti con me in un dibattito pubblico. Sarebbe interessante sapere quanto e come si sia distratto nel momento in cui quasi tutte le municipalizzate del suo Comune venivano infiltrate dalla mafia".

Bellomo ha poi puntato il dito contro la mancata querela nei confronti del pentito che ha tirato in ballo il sindaco, definendolo “attendibile su tutto il resto” e ha messo in dubbio l’estraneità di Decaro rispetto a un presunto patto per indebolire il centrodestra alle scorse elezioni comunali.

"La storia è piena di plebisciti costruiti sull’errore o sull’orrore", ha concluso Bellomo, sottolineando che in democrazia "non esistono intoccabili, specie se fanno una vita spericolata".

Al momento, da parte del sindaco Decaro non sono arrivate risposte dirette all’invito del deputato leghista.