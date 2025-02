Maura Gancitano a Bari: doppio appuntamento su educazione sessuo-affettiva e contrasto al sessismo

BARI – Domani, venerdì 14 febbraio 2025, la filosofa e scrittrice Maura Gancitano sarà protagonista di un doppio incontro a Bari, nell’ambito della IV edizione del Corso per le competenze trasversali, organizzato dall’Università degli Studi di Bari e dall’APS G.I.R.A.F.F.A.. Al centro del dibattito, il tema dell’educazione sessuo-affettiva, fondamentale per il contrasto al sessismo e alla violenza di genere.

Un’urgenza educativa: i dati di Save the Children

L’Italia resta uno dei pochi Paesi europei privo di un programma strutturato di educazione sessuo-affettiva per le giovani generazioni. Secondo una ricerca di Save the Children e IPSOS, le conseguenze di questa mancanza sono allarmanti:

26% degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni segnala frequenti discriminazioni legate all’orientamento o identità sessuale;

degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni segnala frequenti discriminazioni legate all’orientamento o identità sessuale; 22% riporta discriminazioni sessiste;

riporta discriminazioni sessiste; 35% ha assistito a episodi di body shaming ;

ha assistito a episodi di ; 24% crede che la pornografia rappresenti realisticamente l’atto sessuale;

crede che la pornografia rappresenti realisticamente l’atto sessuale; 82% non ha mai fatto un test HIV e solo 12% è stato in un consultorio.

Questi dati evidenziano un vuoto educativo che ha ripercussioni non solo sugli adolescenti, ma sull’intera società, contribuendo al perpetuarsi di pregiudizi, disuguaglianze e stereotipi di genere.

Gli incontri con Maura Gancitano

Ore 14.30 – Auditorium Quacquarelli, Sede DIRIUM (Santa Teresa dei Maschi, Bari)

In dialogo con il prof. Alessandro Taurino e la prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani , Maura Gancitano approfondirà il ruolo dell’educazione sessuo-affettiva nel contrastare il sessismo e promuovere il rispetto reciproco.

Ore 18.30 – Libreria Laterza (via Dante 49/53, Bari)

Presentazione del libro “Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale” (Einaudi). A discutere con l’autrice ci saranno la prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani e l’insegnante e attivista femminista Marianna Di Gioia.

Un’iniziativa sostenuta da Regione Puglia e Fondazione con il Sud

Il Corso per le competenze trasversali, diretto dalla prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani e coordinato dall’avv. Maria Pia Vigilante, è realizzato in collaborazione con AQP e Libreria Laterza, con il patrocinio del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere, del Festival delle donne e dei saperi di genere e del Dottorato nazionale in Gender Studies, nell’ambito del progetto Second Life, sostenuto da Fondazione con il Sud.

📌 Per informazioni:

🔗 www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali

🔗 www.giraffaonlus.it