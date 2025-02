Serena Brancale risponde a Morgan in dialetto barese: “Vai a schiacciare i ricci col sedere”

SANREMO – Il Festival della Canzone Italiana regala sempre momenti di spettacolo dentro e fuori dal palco, e Serena Brancale è stata protagonista di uno di questi. Dopo la sua esibizione nella seconda serata di Sanremo 2025, l’artista barese ha risposto in perfetto dialetto alle critiche di Morgan, che non ha risparmiato osservazioni pungenti sull’edizione condotta da Carlo Conti.

Ai microfoni di Enrico Lucci, la Brancale ha lanciato una replica colorita:

👉 "Morgan, vai a schiacciare i ricci col sedere. Traduci e ci sentiamo poi quando hai la traduzione sotto mano".

Una risposta che ha fatto il giro dei social, dove l’artista è già virale grazie alla sua performance di "Anema e Core", tra le più apprezzate della serata.

Brancale e Federica Nargi: il balletto virale sui social

Oltre alla sua esibizione sanremese, Serena Brancale ha conquistato il web con un balletto improvvisato insieme a Federica Nargi, registrato dopo il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan. Il video, che le vede danzare sulle note della sua hit "Baccalà", ha rapidamente spopolato su TikTok e Instagram, confermando il talento e la simpatia della cantante pugliese.

Sanremo si conferma quindi non solo una vetrina per la musica, ma anche un terreno fertile per siparietti e momenti memorabili. E Serena Brancale ha saputo lasciare il segno, tra musica, dialetto e ironia. 🎤💃🔥