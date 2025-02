Molfetta in lutto: addio a Davide Farinola, il 16enne vittima del tragico incidente stradale

MOLFETTA – È Davide Farinola il giovane di 16 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Molfetta, in provincia di Bari. Un destino crudele lo ha legato al padre Luigi, l’operaio 37enne che nel 2008 morì nel drammatico incidente sul lavoro al Truck Center della città, dove persero la vita cinque operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico in una cisterna.

L’incidente ha coinvolto due mezzi: uno scooter, su cui viaggiavano Davide e un suo coetaneo, e un’auto guidata da un 19enne che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Il ragazzo alla guida dello scooter non ce l’ha fatta, mentre l’amico è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che uno dei due mezzi possa aver compiuto una manovra azzardata. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto test tossicologici e alcolemici per il conducente dell’auto.

Il dolore della comunità e della Molfetta Calcio

L’intera comunità è scossa da questa tragedia, e tra i tanti messaggi di cordoglio si aggiunge quello della Molfetta Calcio, squadra in cui Davide giocava nell’Under 17 biancorossa.

"Oggi il cuore della nostra famiglia biancorossa è gonfio di dolore. Non ci sono parole che possano alleviare il senso di vuoto che lascia la scomparsa di Davide, un ragazzo che ha vissuto e condiviso con noi la passione per questo sport, l’amicizia, i sogni e le emozioni di tante battaglie sul campo. Vederlo crescere con i nostri colori, correre e sorridere al “Paolo Poli” con i suoi compagni è un ricordo che custodiremo per sempre con amore e gratitudine. Perché Davide non era solo un giovane calciatore, era uno di noi, un fratello, un amico, un pezzo di questa grande famiglia."

Il messaggio della società prosegue con un pensiero rivolto anche all’altro ragazzo coinvolto nell’incidente: "In questo momento così difficile, il nostro pensiero è anche per Ignazio, che sta lottando con coraggio. A lui mandiamo tutto il nostro affetto e la nostra forza, con la speranza di rivederlo presto in campo. Forza Ignazio, siamo tutti con te!"

L’intera comunità di Molfetta si stringe attorno alle famiglie di Davide e Ignazio, in un dolore che accomuna tutti. Il ricordo di Davide resterà impresso nel cuore di chi lo ha conosciuto, mentre la speranza è tutta rivolta alla guarigione di Ignazio.