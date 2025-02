Bari, auto si ribalta in via Capruzzi: intervento dei Vigili del Fuoco

BARI – Momenti di tensione ieri sera in via Capruzzi, dove un’auto si è ribaltata in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 22:30. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe urtato un’altra vettura prima di capovolgersi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente, evitando ulteriori pericoli per la circolazione. Nonostante la presenza delle auto incidentate, il traffico dei bus ha continuato a scorrere senza particolari interruzioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. I Vigili del Fuoco hanno atteso l’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del veicolo ribaltato, permettendo così il ripristino della normale viabilità. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.