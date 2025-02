Politecnico di Bari, nuovo allarme: studentessa pubblica un video-messaggio di aiuto su Instagram

BARI - Dopo il messaggio di richiesta d’aiuto comparso sull’albero di Natale del Politecnico di Bari, un nuovo episodio desta preoccupazione tra studenti e docenti dell’ateneo. Questa volta, l’allarme è stato lanciato attraverso un video-messaggio pubblicato su Instagram dal profilo Puglia MyLove, in cui una studentessa esprime il proprio disagio psicologico.

L’università ha immediatamente avviato ricerche per risalire all’identità dell’autrice del messaggio, nella speranza di offrirle il supporto necessario.

Nel video, che riporta un testo su sfondo con l’immagine dell’atrio del Politecnico, la giovane racconta con parole cariche di angoscia la sua difficoltà nel proseguire il percorso accademico:

“Mi vergogno molto di fare questo video, ma non so come fare. Sono una studentessa della magistrale e ultimamente la mia salute è a rischio. Mi sento diversa da tutti, meno adatta, troppo fragile per questa competizione. Ho il terrore di entrare in aula, di parlare con i miei compagni, mi sento inferiore, sento crescere la sensazione di essere un peso.”