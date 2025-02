Presentato oggi a Lecce il 4° Tavolo della Produttività, un confronto su innovazione e sviluppo delle mPMI pugliesi

LECCE - Si è svolta questa mattina, presso la sala polifunzionale “Open Space” del Comune di Lecce, la conferenza stampa di presentazione del 4° Tavolo della Produttività, evento di confronto fra istituzioni, imprese e associazioni di categoria che si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 18 presso le Officine Cantelmo di Lecce (Viale Michele de Pietro, 8/a). In conferenza sono intervenuti Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Lecce, e Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry.Dopo le tappe di Terni, L’Aquila e Fiumicino, il Tavolo della Produttività arriva per la prima volta a Lecce, portando il progetto in Puglia e al Sud. L’evento, organizzato dall’Associazione Entrobordo con il patrocinio del Comune, invita istituzioni, imprenditori locali e professionisti a confrontarsi sulle principali sfide che affrontano le imprese del territorio.Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Lecce: «Come Assessore alle Attività Produttive, conosco bene le difficoltà ma anche i punti di forza del tessuto produttivo del nostro territorio. Le nostre piccole e medie imprese stanno crescendo e stiamo lavorando tutti insieme per incrementare la produttività. Eventi come il Tavolo della Produttività, organizzato dall’Associazione Entrobordo, rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale. Mi auguro che lunedì ci sia una grande partecipazione delle imprese locali, perché il Tavolo è una preziosa occasione di ascolto e di dialogo».Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry: «Oggi presentiamo il 4° Tavolo della Produttività, un’idea per stimolare la discussione sulla produttività, che è ormai diventato il primo problema sociale - oltre che economico - del nostro Paese: quando si parla di disuguaglianze e fuga di cervelli, pensiamo che la bassa produttività delle mPMI sia la principale causa di questi problemi. Il Tavolo si propone quindi come un’occasione di confronto concreto per dare un input alla politica, agli operatori di settore, alle associazioni di categoria, per capire insieme come affrontare i problemi della produttività, superando le logiche novecentesche di scontro e guardando al futuro».Durante la conferenza sono stati anche presentati i “Percorsi di Consapevolezza”, 50 percorsi gratuiti attivati da Entrobordo per affiancare imprenditori e imprenditrici nell’avviare un cambiamento della propria realtà aziendale. «Con il Tavolo della Produttività – ha spiegato Marco Travaglini – vogliamo promuovere Consapevolezza: una parola che sembra astratta, ma che abbiamo tradotto in realtà offrendo alle imprese locali 50 Percorsi di Consapevolezza gratuiti, per affrontare i cambiamenti del mondo di oggi e intraprendere in modo graduale e sostenibile un cammino verso l’innovazione e il cambiamento».Appuntamento a lunedì 24 febbraio alle 18 presso le Officine Cantelmo, dove imprese, istituzioni e professionisti si incontreranno per discutere di produttività, accesso ai finanziamenti e trasformazione digitale.Dopo un’introduzione istituzionale, seguirà un dibattito tra esperti e rappresentanti delle istituzioni locali, con la partecipazione di:- Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce- Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive- Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry- Roberto Marti, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecce- Gabriele Greco, Presidente ANCE Lecce- Antonio Magurano, Presidente Confesercenti Lecce- Daniele Manni, Docente di auto-imprenditorialità giovanileDopo il dibattito, seguirà un aperitivo di networking per rafforzare i legami tra imprenditori, istituzioni e professionisti.L’evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione al seguente link: https://entrobordo- lecce.eventbrite.itLe imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza offerti da Entrobordo, possono scansionare il QR Code qui sotto per eseguire un breve test sullo stato di innovazione della propria attività e registrarsi per avviare il proprio percorso.