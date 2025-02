Cordoglio dei tre Garanti regionali per la scomparsa di Cesare

BARI - “Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.” Questa frase emblematica racchiude la grande forza e la meravigliosa capacità di Cesare di rendere tangibile la bellezza della vita a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, anche solo attraverso le parole che parlano di lui.

Cesare, piccolo grande guerriero, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha seguito la sua storia. Attraverso ogni pagina dei libri scritti da Valentina, la sua straordinaria mamma, il suo viaggio e la sua battaglia sono entrati nelle nostre vite, facendoci sentire parte di un percorso che ha ispirato e commosso tutti noi.

Non abbiamo avuto il privilegio di conoscere personalmente Cesare, ma abbiamo incontrato Valentina, la cui voce colma d’amore, di tenacia e di gratitudine ci ha insegnato cosa significhi davvero "volare sopra la paura". Questa espressione, divenuta simbolo della loro storia, ci invita a vivere con gratitudine ogni momento, a trovare forza nelle difficoltà e a scoprire nuove prospettive di speranza.

Cesare ci ha donato una nuova visione della vita, insegnandoci ad apprezzare la bellezza delle piccole cose, spesso date per scontate. Ci ha mostrato come una carezza possa essere più potente di mille parole e come sia possibile rialzarsi nonostante le difficoltà, cercando sempre il bello in ogni situazione.

Non sappiamo perché bambini come Cesare debbano affrontare prove così dure, ma siamo certi che il loro passaggio in questa vita serva a guidarci verso una versione migliore di noi stessi.

Vola libero tra le nuvole, piccolo Cesare. I tuoi insegnamenti resteranno con noi per sempre.

In questo momento di profondo dolore, noi Garanti della Regione Puglia, Antonio Giampietro, Ludovico Abbaticchio e Piero Rossi, ci stringiamo con affetto alla famiglia, porgendo le nostre sentite condoglianze.