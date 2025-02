Sanità in Puglia, Bellomo (Lega): "Disastro e fallimento del PD, Decaro deve rispondere"

BARI – Il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera, attacca duramente la gestione della sanità pugliese da parte del Partito Democratico, sottolineando il debito di 250 milioni di euro accumulato dal sistema sanitario regionale.

"Il disastro della sanità pugliese certifica il fallimento del PD non solo in questo settore, ma in tutta la gestione amministrativa. Sprechi e cattiva gestione pesano sulla salute dei cittadini", afferma Bellomo, che chiama direttamente in causa Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e possibile candidato governatore per il centrosinistra alle prossime regionali.

Secondo l’esponente leghista, Decaro avrebbe responsabilità politiche anche nella vicenda delle aziende partecipate del Comune di Bari, recentemente finite al centro di inchieste per presunte infiltrazioni mafiose. Bellomo parla di un “Codice Decaro”, riferendosi a una modalità di governo che definisce ambigua e pericolosa, più attenta alla comunicazione che alla programmazione concreta.

L'esponente della Lega rilancia inoltre la richiesta di un confronto pubblico con Decaro, per chiarire il suo ruolo nella gestione delle municipalizzate baresi e il presunto coinvolgimento di figure legate alla criminalità organizzata. "Decaro continua a fare orecchie da mercante. Se ha il coraggio, scelga tempo e luogo per un confronto pubblico. Chi ha un consenso ampio ha il dovere morale di rispondere ai cittadini in termini di trasparenza e legalità”, conclude Bellomo.