Santeramo, tragedia nel palazzetto dello sport: operaio muore colpito da un tubo

SANTERAMO IN COLLE - Tragedia questa mattina nel palazzetto dello sport comunale di Santeramo, dove un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da un grosso tubo.L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. La comunità è sotto shock per l’accaduto.