Taranto, modificata la corsia preferenziale degli autobus per una circolazione più scorrevole sul ponte di pietra

TARANTO - Riduzione da quattro a tre carreggiate, spostamento della corsia preferenziale per gli autobus ed installazione di telecamere per rilevare eventuali infrazioni. Sono le modifiche ultimate nella giornata di ieri con l’obiettivo di rendere più fluida la viabilità sul Ponte di Pietra soprattutto nel senso di marcia verso il centro cittadino.Coordinato dall’assessore alle Società Partecipate, Michele Mazzariello, e rientrante nelle iniziative dell’Amministrazione Melucci volte a favorire una mobilità urbana più sicura e sostenibile, l’intervento che ha riguardato quello che è un tratto viario impegnato quotidianamente da numerosissimi utenti è stato portato a termine in pochissimo tempo senza creare eccessivi disagi al traffico veicolare. La finalità era, in particolare, quella di consentire agli autobus di poter usufruire di una corsia riservata più ampia e spostata sul margine destro della careggiata (in precedenza era di dimensioni più ridotte e posizionata a ridosso della segnaletica stradale centrale) in modo da eliminare l’indesiderato “effetto imbuto” che materializzandosi in prossimità di Piazza Fontana creava rallentamenti alla circolazione.L’auspicio è che la corsia preferenziale venga utilizzata solo dai bus e dai mezzi autorizzati, ad ogni modo ad esercitare un adeguato controllo, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, ci penseranno i sistemi di videosorveglianza che sono stati installati proprio per verificare che da parte degli automobilisti vi sia il rispetto degli spazi riservati ai mezzi del trasporto pubblico locale.