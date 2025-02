Tragedia a Molfetta: 16enne perde la vita in un incidente stradale

MOLFETTA - Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Molfetta nella tarda serata di ieri. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, mentre un suo coetaneo è rimasto ferito nello scontro tra uno scooter e un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati con un'auto guidata da un 19enne. Il giovane automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso di uno dei due minorenni e trasportato l'altro in ospedale con ferite di media gravita.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che uno dei due mezzi possa aver effettuato una manovra azzardata. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto test specifici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe da parte del conducente dell'auto.