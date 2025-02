Tragedia sulla Statale 16 a Mola: pedone investito da un furgone, un morto

MOLA DI BARI - Tentano di attraversare a piedi la strada statale 16 a Mola, all’altezza dello svincolo per Cozze, dopo aver lasciato l’auto in panne sul ciglio della strada, e vengono investiti da un furgone che procedeva in direzione sud, verso Brindisi.

L'incidente

L’episodio è accaduto ieri mattina. Un 46enne di nazionalità indiana è deceduto dopo essere stato trasportato dal 118 al Policlinico di Bari a causa delle gravi ferite riportate. Il connazionale 40enne che si trovava con lui è invece fuori pericolo, sebbene sia ancora ricoverato in ospedale.

Indagini in corso

Le indagini sull'accaduto sono affidate ai Carabinieri. L’autista del mezzo pesante si è fermato immediatamente per prestare soccorso, collaborando con le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente.