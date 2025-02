Xylella, FdI: "Basiti dalle dichiarazioni di Pentassuglia, il Governo Meloni ha sbloccato 30 milioni per gli agricoltori"

BARI - Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Tommaso Scatigna e Tonia Spina) esprime stupore per le dichiarazioni dell’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, accusandolo di un atteggiamento critico nei confronti del Governo nazionale nonostante lo sblocco di 30 milioni di euro per il settore agricolo colpito dalla Xylella.

“Francamente, le dichiarazioni dell’assessore Pentassuglia ci hanno lasciato basiti. Con lui il dialogo e la collaborazione sono sempre stati molto ampi, al di là di ogni posizionamento politico, sempre nell’interesse degli agricoltori pugliesi. Per questo motivo mai ci saremmo aspettati un attacco al Governo nazionale, che - grazie all’interessamento del sottosegretario La Pietra e dei ministri Lollobrigida e Giorgetti - ha sbloccato i 30 milioni di euro per aiutare le aziende agricole colpite dalla Xylella, supportando la riconversione e il reimpianto di colture nelle zone colpite.”

Proseguono i consiglieri FDI: “Di fronte a questa bella notizia, ci saremmo attesi da Pentassuglia maggiore collaborazione su come saranno impiegati i nuovi fondi, mentre l’assessore è apparso infastidito dal dover dare conto e dal dover passare da un bando per garantire una corretta erogazione delle risorse. Per questo auspichiamo che in vista della riunione convocata a Roma al Ministero per l’Agricoltura, Pentassuglia non si presenti con un atteggiamento pregiudizievole e preconcetto (forse ispirato dal presidente Michele Emiliano), ma collaborativo e propositivo, con soluzioni condivise per portare sollievo alle sofferenze patite dal mondo olivicolo pugliese.”

Infine, la nota di FDI conclude con un affondo politico: “È evidente che a pochi mesi dalle elezioni, il centrosinistra utilizza tutti gli argomenti possibili per demolire il Governo Meloni, ma questo è il momento della responsabilità, non della campagna elettorale.”