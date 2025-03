Ambiente: Volontari dalla Puglia e dal Molise uniti per la tutela della Foce Varano sul Gargano

Promuovere la cultura della sostenibilità e della tutela degli ecosistemi marini e costieri, sempre più minacciati dall’inquinamento da plastica. È questo l’obiettivo del grande evento di pulizia ambientale in programma per domenica 6 aprile presso Foce Varano, nel cuore del Gargano. L’iniziativa, organizzata con il sostegno dell’Associazione degli Operatori Turistici Lago di Varano, è il frutto di una preziosa sinergia tra i volontari Plastic Free della Puglia e del Molise, uniti per un obiettivo comune: proteggere il territorio attraverso la sensibilizzazione e l’azione concreta. A rafforzare questa alleanza virtuosa è il patrocinio del Comune di Ischitella e il supporto della Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, che hanno confermato la loro disponibilità a collaborare per la buona riuscita dell’evento.

“È importante collaborare per mettere al centro dell'attenzione il nostro territorio fatto di tante bellissime realtà naturali che vanno protette dall'incuria e dall'inciviltà – dichiara Silvana Ferrante, vicereferente regionale Plastic Free Puglia –. Il Gargano è uno dei fiori all'occhiello della Puglia, anche e soprattutto dal punto di vista turistico, perché meta di vacanzieri che ogni anno arrivano da tutta Italia e oltre. Prendercene cura è nostro dovere, per insegnare a chi sceglie questi luoghi come meta delle proprie vacanze ad averne cura e rispetto”.

L’Associazione degli Operatori Turistici Lago di Varano ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti della valorizzazione del territorio, promuovendo iniziative rispettose dell’ambiente e orientate a uno sviluppo sostenibile. La sua partecipazione attiva all’evento conferma il ruolo chiave del comparto turistico nella tutela del patrimonio naturalistico locale.

L’appuntamento del 6 aprile sarà anche un forte messaggio di coesione: quando istituzioni, associazioni e cittadini si uniscono per una causa comune, è possibile generare un cambiamento concreto. “Questo evento vuole essere anche un messaggio di unità, dimostrando che quando comunità, associazioni e istituzioni collaborano, è possibile ottenere risultati significativi a favore del nostro pianeta – aggiunge Jessica Caccioppolo, referente Plastic Free Isernia e organizzatrice dell'evento – La pulizia ambientale a Foce Varano sarà un’occasione di educazione ambientale e sensibilizzazione collettiva, aperta a tutti coloro che vorranno contribuire a fare la differenza con piccoli gesti quotidiani”.

Plastic Free invita la cittadinanza, le famiglie, i turisti e le realtà associative locali a partecipare numerosi per condividere insieme un momento di impegno, bellezza e responsabilità verso il nostro pianeta. È necessario iscriversi gratuitamente nella sezione Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it. Appuntamento a domenica 6 aprile, a partire dalle ore 9, presso Piazza di Foce Varano ad Ischitella (FG).