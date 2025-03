Npia Ruvo di Puglia: “I fondi per acquisire le attrezzature sono stati già stanziati nel piano degli investimenti della ASL”

BARI – In merito alle dichiarazioni rese dal presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Saverio Tammacco, al termine della audizione avvenuta questa mattina, sulla Neuropsichiatria infantile di Ruvo di Puglia, si precisa quanto segue:

“La ASL - con disposizione del 21 marzo - ha già inserito nel piano degli investimenti uno stanziamento di budget per acquisire attrezzature sanitarie e scientifiche, in cui rientrano anche nuovi dispositivi tecnologici per potenziare le attività della Neuropsichiatria infantile di Ruvo di Puglia e di tutti i centri Npia aziendali. L’azienda è al lavoro con i suoi uffici e con i dirigenti responsabili della Neuropsichiatria infantile per determinare il fabbisogno di arredi e/o di attrezzature da acquisire nell’immediato con procedure urgenti e semplificate.

Durante l’audizione Mario Ianora, direttore dell’Area gestione tecnica ASL, ha confermato poi che - al fine di ottimizzare le aree e le attività svolte presso il servizio Npia di Ruvo già operante in ambienti da poco riqualificati e che non richiedono interventi strutturali – sono stati assegnati allo stesso servizio, dopo una riunione avvenuta venerdì scorso alla presenza del direttore generale, ulteriori tre ambienti, sempre nella stessa struttura e adiacenti al servizio di riabilitazione con la quale la Npia lavora in stretta sinergia per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.