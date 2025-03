ATP Masters 1000 di Miami: Berrettini avanza, Paolini e altre sorprese tra le donne

matberrettini ig

FRANCESCO LOIACONO – Grande emozione nei sedicesimi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, con tanti match entusiasmanti che hanno visto alcuni dei più grandi nomi del tennis internazionale ottenere vittorie decisive per avanzare ai quarti.

Berrettini Avanza con Autorità

L'italiano Matteo Berrettini ha dimostrato grande solidità nel suo incontro contro il belga Zizou Bergs, vincendo 6-4 6-4 in un match che non ha lasciato spazio a sorprese. Con questa vittoria, Berrettini conquista un posto negli ottavi di finale, dove affronterà un avversario di alto livello per continuare la sua corsa nel torneo di Miami.

Successi e Sorpresa tra gli Uomini

Un altro dei grandi protagonisti del giorno è stato il ceco Thomas Machac, che ha battuto l'americano Reilly Opelka con il punteggio di 7-6 6-3. Una prestazione convincente che gli ha permesso di guadagnarsi un posto nei quarti.

Il tedesco Alexander Zverev non ha avuto difficoltà nel superare l'australiano Jordan Thompson con un netto 7-5 6-4, continuando il suo percorso verso le fasi più avanzate del torneo.

Un altro australiano, Adam Walton, ha sorpreso il pubblico con una vittoria di carattere contro il cinese Coleman Wong: 7-6 4-6 6-4, conquistando così un posto nei quarti.

L'argento Francisco Cerundolo ha continuato il suo ottimo torneo, prevalendo 6-2 7-6 sull'americano Tommy Paul, mentre il norvegese Casper Ruud ha avuto la meglio 6-4 7-6 sul cileno Alejandro Tabilo, chiudendo la giornata con una vittoria solida.

Donne: Paolini Incredibile, Sabalenka Avanza

Nel tabellone femminile, l'italiana Jasmine Paolini ha compiuto una grande impresa, superando la giapponese Naomi Osaka in un match di grande intensità. Dopo aver perso il primo set 3-6, Paolini ha risposto con grinta e determinazione, vincendo 6-4 6-4 e guadagnandosi un posto nei quarti di finale.

L'americana Amanda Anisimova ha avuto la meglio sulla russa Mirra Abdreeva, vincendo 7-6 2-6 6-3 in un match che ha messo in mostra grande resilienza da parte di Anisimova, che continua la sua corsa al titolo.

La bielorussa Aryna Sabalenka non ha avuto difficoltà a superare l'americana Danielle Collins, imponendosi 6-4 6-4. Sabalenka continua così la sua marcia trionfale verso i quarti.

Infine, la polacca Magda Linette ha prevalso 6-4 6-4 sull'americana Coco Gauff, con una prestazione impeccabile che la porta ai quarti di finale.

Prossimi Appuntamenti L'ATP Masters 1000 di Miami prosegue con partite emozionanti sia nel tabellone maschile che in quello femminile, con i tennisti italiani e altri grandi nomi del circuito pronti a dare il massimo per conquistare il prestigioso titolo.