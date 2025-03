Bari, celebrato il 102esimo anniversario dell'Aeronautica Militare

E proseguendo nel suo messaggio: “Alle pregiatissime qualità professionali possedute dal personale, si uniscono armonicamente la dedizione, lo spirito di squadra, l’orgoglio di appartenenza formando una miscela unica che permette di ottenere una Forza Armata moderna, rispettata, rilevante, in grado di esprimere il potere aero-spaziale in tutte le sue forme, all’interno dello strumento militare del Paese. Noi non siamo eroi, non siamo speciali, siamo l’Aeronautica che il cittadino apprezza per ciò che facciamo per loro con serenità, umiltà e naturalezza. Questa è la nostra forza!”.



Nell’occasione, per promuovere e sostenere il forte legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio barese, la fanfara del CSAM/3ªRA, diretta dal mastro 1° Lgt Nicola Cotugno, ha omaggiato la cittadinanza con un concerto itinerante tenutosi in Piazza del Ferrarese e sul sagrato della Cattedrale di San Sabino.

BARI - Venerdì 28 marzo, all’interno del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea (CSAM/3ªRA) di Bari, si è celebrato il 102° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare.La giornata di celebrazione è iniziata con la solenne cerimonia di alzabandiera, momento di grande significato e raccoglimento, presieduta dal Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del CSAM/3ªRA, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio e del labaro dell’Associazione dell’Arma Aeronautica – sezione di Bari.Nel corso della cerimonia, è stata data lettura del messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti il quale, esprimendo il più sincero ringraziamento al personale dell’arma azzurra per aver onorato con intenso amore e straordinario rispetto le stellette appuntate sulla gloriosa uniforme, ha voluto sottolineare che “L’insieme di principi morali, di senso del dovere e di responsabilità, di spirito di servizio costituiscono un patrimonio valoriale collettivo sedimentato da oltre cento anni di esperienza, di fondamentale valenza per guidare tutti noi nel quotidiano operare e per assolvere in assoluta sicurezza i nostri compiti istituzionali a favore della collettività. Una Istituzione imprescindibile, impegnata con costanza a contribuire al bene del nostro Paese di concerto con tutte le altre istituzioni, civili e militari.”