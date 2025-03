Bari, chiuso B&B abusivo in via Tancredi: mancavano permessi e certificazioni

Mancanza del titolo di disponibilità dell’immobile : il gestore non disponeva di un regolare contratto di locazione.

Assenza di uno spazio condiviso per la colazione: il gestore aveva dichiarato che nei mesi invernali veniva allestito in una stanza al piano terra, che però è risultata essere un deposito; nei mesi estivi, invece, sarebbe stato sul terrazzo, ma non risultava alcuna modifica alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) depositata.