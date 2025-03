Bari, crollo in via De Amicis: dispersa la 74enne Rosalia De Giosa

BARI - Si chiama Rosalia De Giosa, barese di 74 anni, la donna dispersa nel tragico crollo della palazzina a cinque piani avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via De Amicis, nel capoluogo pugliese.

La vittima abitava al quarto piano e, secondo le prime informazioni, sarebbe l’unica persona dispersa nel disastro. Le operazioni di soccorso, portate avanti dai vigili del fuoco, sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte. Attualmente, le ricerche si stanno concentrando in un'area precisa, dove è stato udito lo squillo del cellulare della donna.

I soccorritori, a causa della precarietà della struttura crollata, non possono utilizzare mezzi meccanici per la rimozione delle macerie, operando esclusivamente a mani nude. Sul posto sono impegnate le squadre Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile e gruppi specializzati provenienti dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia. Inoltre, vengono impiegati droni per supportare le ricerche dall’alto.

Secondo alcune testimonianze raccolte tra i residenti delle palazzine vicine, l’edificio era stato sgomberato circa un anno fa a causa delle sue condizioni di pericolosità. Tuttavia, pare che l’immobile fosse ancora frequentato dagli ex inquilini, che vi facevano ritorno per recuperare oggetti e beni personali. Ieri, poco prima del crollo, alcune persone sarebbero state viste lasciare l’edificio, tra cui un’intera famiglia.

Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo e verificando eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza dell’edificio evacuato. Nel frattempo, la città di Bari segue con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in notizie positive sulle ricerche di Rosalia De Giosa.