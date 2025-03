Bari: Leccese ha portato il saluto della città al campo consolare indiano

BARI - Questa mattina, nella sala ex tesoreria di Palazzo di Città, il sindaco di Bari ha accolto il Campo consolare indiano allestito per offrire la possibilità ai cittadini indiani residenti sul territorio di usufruire, previo appuntamento, dei servizi consolari senza doversi recare presso la sede dell’Ambasciata a Roma.“Anche oggi la città di Bari ha messo a disposizione il suo Palazzo per accogliere il turno consolare di un'altra comunità estera presente sul suo territorio – dichiara il sindaco Vito Leccese - Sono particolarmente orgoglioso di ospitare nel Palazzo della Città le attività consolari disposte dall'Ambasciata indiana, rappresentata per l'occasione dal primo segretario consolare, Subashini Sankaran. L'India è il più grande, come popolazione, Paese democratico al mondo e, oggi più che mai, dobbiamo esaltare nelle nostre azioni, anche a livello locale, il valore della democrazia, della libertà e del rispetto. Benvenuti a Bari nella città in cui nessuno è straniero".