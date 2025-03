Bari Pedala: nel weekend torna la festa della bicicletta, le limitazioni al traffico e le variazioni di percorso AMTAB

1. dalle ore 9.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui seguenti percorsi:a. percorso A - “Parco Pratolagemma”: via A. De Curtis, strada Donadonisi, via Ospedale di Venere, via Trisorio-Liuzzi, via G. Petroni, via J. F. Kennedy, viale L.Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannellab. percorso B - “Chiesa di San Marco”: via Caldarola, viale Magna Grecia, viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannellac. percorso C - “Fermata Tesoro”: via Tramonte (Fermata Metro “Tesoro”), via Lonero, via Bonomo, strada rurale del Tesoro, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Van Westerhout, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella2. dalle ore 9.00 alle ore 13.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:a. lung.re A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diazb. piazza Diaz, carreggiata tra la rotonda L. Giannella e il passeggiatoio alberatoc. lung.re N. Saurod. piazza A. Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re N. Sauro e il prolungamento del cavalcavia G. Garibaldi3. dalle ore 12.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui percorsi sopra menzionati che verranno impegnati in senso inverso fino ai punti di partenza A, B e C.Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione l’Amtab ha predisposto le variazioni di percorso dei bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 disponibili a questo link