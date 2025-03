Bari, segnalazione presunti avvelenamenti cani a San Pasquale: accertamenti in corso. La nota della ripartizione Ambiente

BARI - La Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari ha reso noto che, a seguito di segnalazioni di presunti episodi di avvelenamento di cani in alcune zone della città, la Polizia Locale ha avviato gli opportuni accertamenti.

Le segnalazioni ricevute riguardano diverse vie del quartiere San Pasquale, tra cui via Postiglione, via Maria Cristina di Savoia, via dei Mille, via Amendola, via Pisacane, l'area cani di Vico Capurso e via Giuseppe Pellegrini. In attesa delle indagini, i possessori di cani sono invitati a prestare la massima attenzione durante le passeggiate con i propri animali, evitando il contatto con oggetti sospetti e utilizzando museruola e guinzaglio come misura precauzionale.

In caso di sospetto avvelenamento, la Ripartizione Ambiente attiva immediatamente le verifiche con la Polizia Locale e la ASL di Bari (Servizi Veterinari). Se vengono rinvenute possibili esche avvelenate, queste vengono inviate dalla ASL all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Putignano per accertamenti tossicologici. Qualora le analisi confermassero la presenza di sostanze tossiche, o in caso di esito positivo di autopsie su cani segnalati, l'Istituto trasmette il referto alla Ripartizione Ambiente.

In seguito alla conferma di un rischio concreto, la Ripartizione Ambiente provvede all'emanazione di un'ordinanza sindacale, attivando ulteriori controlli da parte della Polizia Locale, il posizionamento di segnaletica di allerta nelle zone interessate e l'informazione tempestiva alla cittadinanza.

L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette alle autorità competenti e a collaborare per garantire la sicurezza degli animali domestici e dell'ambiente urbano.