Candlelight a Lecce: concerti a lume di candela tra classica e contemporanea

LECCE - A marzo proseguono a Lecce gli appuntamenti con Candlelight®, le intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela in una location esclusiva come Salone Bonifacio. Tra i tributi in programma spiccano quelli dedicati a Ennio Morricone e alle colonne sonore cinematografiche, i Queen, i Coldplay e Ludovico Einaudi.

Un’esperienza musicale unica

Candlelight® è un format di concerti dal vivo prodotto da Fever con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla musica classica, offrendo un'esperienza innovativa e immersiva. Ogni concerto si svolge in luoghi iconici illuminati da migliaia di candele e vede protagonisti talentuosi musicisti locali.

Questo progetto permette al pubblico di avvicinarsi ai capolavori di compositori classici come Vivaldi, Mozart e Chopin, ma anche di apprezzare reinterpretazioni moderne di artisti pop e rock come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay. Candlelight® è presente in oltre 150 città nel mondo e, dal suo debutto nel 2019, ha affascinato milioni di spettatori.

Il calendario dei concerti a Lecce

Candlelight: tributo ai Queen

📍 Salone Bonifacio

📅 16 marzo - Ore 19:30

💰 Prezzo: a partire da €29

Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film

📍 Salone Bonifacio

📅 16 marzo - Ore 21:30

💰 Prezzo: a partire da €29

Candlelight: tributo a Ludovico Einaudi

📍 Salone Bonifacio

📅 23 marzo - Ore 19:30

💰 Prezzo: a partire da €42

Candlelight: tributo ai Coldplay

📍 Salone Bonifacio

📅 23 marzo - Ore 21:30

💰 Prezzo: a partire da €29

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale di Candlelight®.