Circolo della Vela Bari: brillano Optimist e Ilca nelle regate interzonali e internazionali

IMPERIA - Ottimi risultati per il, che si conferma protagonista su due fronti: lee l’

Optimist: successo alle Interzonali di Manfredonia

Tre giornate di regate caratterizzate da vento variabile tra i 5 e i 20 nodi hanno animato le Selezioni Interzonali Optimist area Sud organizzate dal Gargano Sailing Club a Manfredonia. La squadra biancorossa ha dimostrato compattezza e qualità con ben 15 atleti della Divisione A su 124 partecipanti.

Prestazioni di rilievo per il team del CV Bari: ben 8 velisti hanno staccato il pass per le Selezioni Nazionali valide per i Campionati Europei e Mondiali. Tra i migliori spiccano:

Nicola Di Pilla (5°)

Gianmarco Russo (6°)

Marco De Nicolò (7°)

A seguire:

Fabio Ottolino (11°)

Michele De Michele (12°)

Straordinaria anche la performance di Carol Veneri, che ha conquistato il primo posto nella classifica femminile e il 13° assoluto. Buoni piazzamenti anche per Luca Ottolino (18°) e Mattia Cantoro (31°).

La regata era valida anche come tappa del Campionato Zonale, con Di Pilla, Russo e De Nicolò che hanno occupato l’intero podio e Carol Veneri vincitrice tra le ragazze.

Soddisfatto il tecnico Beppe Palumbo, che ha commentato:

"Quello di Manfredonia è un risultato di squadra molto importante che ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi mesi."

Ilca: buoni piazzamenti all’Europa Cup di Imperia

Sfida impegnativa per la squadra Ilca del CV Bari, che ha partecipato all’Europa Cup di Imperia, evento che ha visto la presenza di oltre 600 atleti provenienti da 23 Paesi.

Condizioni meteo complesse, con vento da 0 a 30 nodi e onde fino a 5 metri, hanno reso il campo di regata particolarmente selettivo. I giovani velisti baresi, pur con poca esperienza su scenari così impegnativi, hanno saputo mettersi in mostra.

Tra i risultati più rilevanti:

Martina Volpicella , terzo posto femminile U16 in Ilca 4

, terzo posto femminile U16 in Francesco Stabile , 37° assoluto su 253 partecipanti in Ilca 4

, 37° assoluto su 253 partecipanti in Gabriele Amodio, 12° su 193 partecipanti in Ilca 6

Hanno ben figurato anche:

Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, Enrico e Luigi Giaquinto (Ilca 4)

(Ilca 4) Francesco Romani e Roberto Toscano (Ilca 6)

(Ilca 6) Alberto Divella e Nicolò Maria Barracane Soffietto (Ilca 7)

I tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco hanno sottolineato:

"Siamo molto contenti di come i nostri atleti hanno affrontato condizioni così difficili, riuscendo a regatare con tattica e lucidità. Le basi per crescere ci sono tutte."