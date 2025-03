Cisl Medici Bari-BAT: Giovanni Catalano è il nuovo segretario generale

BARI - Eletto il nuovo Segretario Generale della CISL Medici Bari-BAT, Giovanni Catalano, che subentra a Domenico Roberto Centola, il quale ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni con grande impegno e dedizione. Giovanni Catalano, dirigente medico di lunga esperienza, impegnato nell’unità operativa complessa di Chirurgia generale al Policlinico di Bari, Specializzato in Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, ha ricevuto il sostegno unanime dei partecipanti nel VI Congresso Territoriale della Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari di Bari, portando con sé una visione innovativa e un forte impegno a favore dei professionisti della salute.“È un onore per me assumere questo ruolo di responsabilità in un momento cruciale per il nostro settore. Mi impegnerò al massimo per dare voce a tutti i colleghi, con particolare attenzione ai giovani medici e veterinari che sono la forza trainante del nostro sistema sanitario. La CISL Medici continuerà a lottare per i diritti e il benessere di tutti i professionisti del SSN, affinché il servizio sanitario nazionale sia sempre più equo, efficiente e al passo con le sfide che ci attendono”, ha dichiarato Giovanni Catalano dopo la sua elezione.Insieme a Catalano, sono state elette in Segreteria anche la dottoressa Rosangela Ventolone e la dottoressa Tilde Martino.Il VI Congresso Territoriale della Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari di Bari è stato un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale del sindacato nella tutela dei diritti dei professionisti sanitari, in particolare dei giovani medici e veterinari, in un contesto di costante evoluzione normativa e sfide occupazionali. Durante la giornata sono intervenuti esperti di rilievo, come Donato Antonucci, avvocato e consulente legale della CISL Medici, e Giuseppe Boccuzzi, Segretario Generale della CISL Bari-BAT, che hanno approfondito le problematiche legate al lavoro nel SSN, dalla contrattazione collettiva alle politiche di tutela professionale.“Il congresso ha offerto un'opportunità unica di formazione e aggiornamento, ma soprattutto un momento di confronto e solidarietà tra i professionisti del settore. È importante che le nuove generazioni siano sempre più protagoniste, e la CISL Medici è al loro fianco per garantire loro una professione dignitosa e tutelata”, ha sottolineato Domenico Roberto Centola, uscente Reggente della CISL Medici Bari-BAT.Il congresso ha visto anche un ampio dibattito sul futuro del lavoro in ambito medico e veterinario, con interventi di accademici come Loreto Gesualdo, ex Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, e Fulvio Marsilio, ex Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, che hanno condiviso la loro visione per il futuro delle professioni sanitarie.