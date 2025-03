Con "Viva La Vida" l’AutisMob colora di blu la Bio Piazza di Statte

STATTE - Torna AutisMob, la grande manifestazione inclusiva che, giunta alla settima edizione, è organizzata, con il patrocinio del Comune di Statte, dall'Associazione AutisticaMente di Statte in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo; quest’anno l’appuntamento è, a partire dalle ore 17.00 di martedì 1 aprile, nella Bio Piazza di Statte.L'obiettivo dell'evento è quello di informare e sensibilizzare la comunità sul mondo dell'autismo attraverso un flash mob, ma anche con tanti laboratori a tema e momenti di intrattenimento, tra questi lo spettacolo di animazione con la Magica Emy, per coinvolgere attivamente tutti i partecipanti che l’organizzazione invita a indossare qualcosa di blu, il colore dell’autismo.Per un pomeriggio sulla Bio Piazza di Statte ci saranno operatori e tanti ragazzi e adulti, tutti insieme in una grande manifestazione inclusiva in cui i veri protagonisti saranno le persone autistiche.Anche quest’anno il momento clou di AutisMob sarà il flash-mob, una coreografia semplice e divertente ideata da Noemy Bello, giovanissima degli Scaut Assoraider della sezione di Statte, sulle note di "Viva La Vida" dei Coldplay, una canzone brillante e stimolante scelta da Alessandro Cecere, un ragazzo autistico di venti anni.Il titolo è la traduzione spagnola di "viva la vita": con questo brano Alessandro ha voluto ricordarci quanto sia importante nonostante tutto, essere consapevoli del fatto che siamo vivi e che dobbiamo esserne grati! Siamo certi che questa melodia riempirà di entusiasmo la nostra piazza e metterà tutti di buon umore.Autismob nasce sette anni fa, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, dall'iniziativa di tre cittadine stattesi: la dottoressa assistente sociale Rosita Cecere, Anna Pia Pugliese responsabile degli Scaut Assoraider della sezione di Statte e Barbara Mennella, mamma di Alessandro, un ragazzo autistico di Statte che frequenta il centro riabilitativo Logos di Taranto, e l'Associazione AutisticaMenteInformazione, sensibilizzazione e divertimento: questi sono gli obiettivi prefissati dalle promotrici, poiché si avverte la necessità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone su un universo ancora poco conosciuto, coinvolgere bambini, adolescenti e adulti perché imparino tutti ad affrontare la paura della diversità e, principalmente, dare spazio e voce ai veri protagonisti della manifestazione: bambini e ragazzi autistici.L'inclusione e l'integrazione sono possibili attraverso il contributo produttivo e lavorativo di ogni attore della rete sociale, motivo per cui Rosita, Anna e Barbara hanno coinvolto numerose persone e associazioni del territorio per informare sulla tematica con laboratori ludici e ricreativi strutturati per fasce di età.Hanno collaborato alla realizzazione della settima edizione di Autismob numerosi Enti del Terzo Settore, persone, istituzioni e istituisti scolastici: Cooperativa sociale “Logos” Taranto, Assoraider Scaut sezione Statte, Centro Servizi Volontariato Taranto Ets, Franco Caputo e l’Arci Statte, l’Associazione Maddylù Statte, Centro diurno disabili Statte – Soc. Coop. Domus, Ant Statte, Avis Statte, Gruppo Speleo Statte, I.C. “Giovanni XXIII” Statte, I.T.I.S. “Amaldi” Statte, Scuola dell’infanzia “L’albero azzurro” Statte, Cooperativa sociale “Il Sole” Statte, Associazione “Rosa dei Venti” Statte, Associazione “Heart’s Music” Taranto, Associazione “Mister Sorriso” Taranto, Associazione “Autismiamo” Taranto, Associazione Inter Club Statte, Associazione “Lab 23” Statte, Associazione “Autismo è Puglia” Martina Franca, Associazione “Professione Solidarietà” Statte, Alfredo Semeraro e i Liberi volontari di Statte, Associazione “Posso sempre volare” Taranto, Centro diurno “Salvador Dalì” Statte di Sorgente srl, Associazione “A mano a mano” Massafra, Statte “Ecoattiva” Aps, Vespa Club Taranto, Amici del canile Statte - Ass. t.a.n.a OdV, Associazione culturale “Spazio Teatro” APS Statte e Associazione “La coda di Ulisse” Massafra.Quando nel 2007 le Nazioni unite decisero di istituire la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, i promotori scelsero il blu spiegando che questo colore, in quanto “tinta enigmatica”, ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza” che sono importanti per il mondo dell'autismo. La “sicurezza” intesa non solo come la possibilità, nel presente, di vivere un'esistenza libera e allo stesso tempo protetta, sia per gli autistici, sia per i loro familiari, ma anche come sicurezza del futuro!