'Costruiamo insieme le politiche della notte': domani a Bari sesto incontro su rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione

BARI - Si terrà domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, il sesto e ultimo incontro pubblico del percorso promosso dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Al sesto appuntamento, “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione”, parteciperanno la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana, Giovanna Iacovone, e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei sei forum.Il sesto forum sarà dedicato ai temi di nuovi luoghi per decentralizzare la città 'dal tramonto all'alba', per bilanciare bisogni differenti e ripensare la geografia del divertimento, immaginando nuovi spazi di aggregazione e delocalizzando parte della ‘movida’. L’economia della notte può essere anche occasione per riqualificare e recuperare spazi oggi dismessi o sottoutilizzati, perché diventino nuovi incubatori di iniziative, eventi, arte e cultura.Il materiale raccolto nel corso dei sei incontri contribuirà alla redazione del primo “Piano per le politiche della notte della Città di Bari”. Terminata la fase di consultazione e la raccolta di idee attraverso forum aperti e tavoli tematici, l’amministrazione procederà con l’analisi e la pianificazione, anche grazie al confronto con le migliori pratiche nazionali e internazionali. La bozza del “Piano per le politiche della notte” sarà presentata nel corso di un ulteriore momento di confronto pubblico e condivisione, per poi essere approvata e resa operativa con le prime azioni pilota (per restare aggiornati e inviare contributi è attivo il sito www.baridinotte.it ).