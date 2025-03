Crollo via De Amicis: servizi demografici della delegazione Carrassi - San Pasquale garantiti presso la sede centrale

BARI - Facendo seguito all'ordinanza del sindaco, che ha disposto la cessazione delle attività amministrative e dei servizi erogati presso la sede del Municipio II e della delegazione Carrassi - San Pasquale della ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, situata in corso Benedetto Croce 96, in quanto edificio confinante con la palazzina crollata in via De Amicis, la ripartizione comunica che tutti i servizi precedentemente prenotati presso questa sede saranno garantiti regolarmente presso la sede centrale di Largo Fraccacreta 1, rispettando la data e l'orario di prenotazione.