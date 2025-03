“Ho perso tutto, ma non la speranza”: la raccolta fondi di una donna vittima del crollo della palazzina a Bari

BARI - "Ho perso tutto, ma non la speranza. Aiutami a ricominciare." Inizia così il commovente messaggio di Deborah, proprietaria di una delle case distrutte nel crollo della palazzina di cinque piani avvenuto il 5 marzo scorso in via Edmondo De Amicis a Bari. Un crollo che ha lasciato senza casa numerosi abitanti e che ha messo a dura prova la vita di chi, come Deborah, si era già trovata costretta a lasciare l’edificio un anno prima, dopo la dichiarazione di inagibilità dello stabile.

Nel messaggio che accompagna la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma 'GoFundMe', Deborah racconta la sua dolorosa esperienza. “Fino a poco tempo fa avevo una casa grazie a sacrifici di una vita intera. Oggi, tutto questo non esiste più”, scrive, sottolineando come, dopo essere stata obbligata a lasciare la sua casa a causa della pericolosità dell’edificio, abbia cercato di ricostruire la sua vita affrontando spese ingenti per indagini, consulenze e obblighi burocratici, con la speranza di poter recuperare almeno una parte di ciò che aveva perso. Ma poi, il crollo ha distrutto ogni cosa.

“Mi ritrovo con un mutuo da pagare su una casa che non esiste più, con debiti accumulati e con la necessità di difendermi legalmente in una situazione che non ho cercato, ma che mi ha travolta”, continua Deborah, raccontando la difficoltà di trovarsi ad affrontare una crisi economica e personale che non avrebbe mai immaginato. Nonostante la sua determinazione a farcela da sola, Deborah ammette di aver bisogno dell’aiuto degli altri per ricominciare. “Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza.”

La raccolta fondi ha già ricevuto donazioni dai 30 ai 100 euro, con l’obiettivo fissato dalla donna a 10.000 euro. Questo gesto di solidarietà ha suscitato una grande risposta da parte della comunità, che si è unita nel tentativo di aiutare Deborah a ricostruire la sua vita dopo una tragedia che l’ha segnata profondamente.

Il crollo della palazzina di via Edmondo De Amicis ha avuto ripercussioni gravi su numerose persone, e la raccolta fondi lanciata da Deborah rappresenta un simbolo di speranza e di resilienza, di fronte a una tragedia che ha cambiato per sempre le vite degli abitanti del palazzo. Con l’aiuto della comunità, Deborah spera di poter superare questo momento difficile e ricominciare a costruire il futuro che le è stato sottratto.