Ex Ilva, Palombella (Uilm): “Urgente incontro sindacale prima di avvio trattativa con Baku, no a pacchi preconfezionati”

TARANTO - “Prima dell’avvio della trattativa con gli azeri, diventa imprescindibile un incontro sindacale per conoscere i contenuti dell’offerta presentata e ritenuta migliore dai commissari e dal MIMIT, come abbiamo chiesto all'ultimo incontro a Palazzo Chigi. Le indiscrezioni che leggiamo sulla stampa sono preoccupanti perché si parla di un piano che rischia di distruggere la produzione di acciaio e di provocare migliaia di esuberi. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Vogliamo conoscere e negoziare il piano industriale, gli investimenti ambientali e tecnologici, i livelli occupazionali. Fermatevi prima di assumere posizioni irreversibili. Non accetteremo pacchi preconfezionati”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.