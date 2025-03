FelliniRota: Omaggio alla Musica e al Cinema a Bari

BARI - Organizzato dall’associazione Agebeo e Amici di Vincenzo ODV ETS, il prossimo 1° aprile alle 20:30, il Teatro AncheCinema di Bari ospiterà lo spettacolo musicale "FelliniRota". Questo evento, prodotto da AncheCinema, celebra la straordinaria collaborazione tra il regista Federico Fellini e il compositore Nino Rota, figura legata profondamente alla città di Bari per il suo lungo operato come direttore del Conservatorio che oggi porta il suo nome.

Il format originale, scritto e realizzato dal maestro barese Mario Margiotta, coniuga musica, poesia e ironia in un viaggio attraverso le celebri colonne sonore che hanno reso immortali le pellicole di Fellini. Margiotta, in veste di pianista e divulgatore musicale, guiderà il pubblico in un'esperienza emozionante e immersiva. Già presentato con successo in Italia e all’estero, lo spettacolo promette di regalare una serata di cultura e spettacolo d’eccellenza.

Un Evento per la Solidarietà

L’evento, presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza degli assessori Nicola Grasso e Pietro Petruzelli, del presidente storico di Agebeo Vincenzo Farina, dell’avvocato Francesco Romanello Pomes e del direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari Nicola Santoro, rappresenterà un momento importante anche per il lancio della nuova campagna di raccolta fondi 5x1000 dell’associazione Agebeo. Questa realtà, attiva da oltre 20 anni, è impegnata nel supporto alle famiglie dei bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica e offre ospitalità presso il "Villaggio dell’Accoglienza - Trenta Ore per la Vita", inaugurato un anno fa.

Passaggio di Testimone in Agebeo

Durante l’incontro con la stampa, è stato annunciato il passaggio di testimone tra Michele Farina, fondatore e presidente dell’Agebeo, e Francesco Romanello Pomes, avvocato che ha seguito gratuitamente le vicende legali dell’associazione e che ora assume la guida con l’obiettivo di proseguire l’opera iniziata. Michele Farina, nel frattempo, si dedicherà alla nascente Fondazione "Michele Farina Amici di Vincenzo", ampliando ulteriormente le attività di supporto per i bambini malati e le loro famiglie.

Farina ha dichiarato: “Il Villaggio dell’accoglienza è diventato realtà, così come il nostro costante impegno nei reparti ospedalieri. Adesso vogliamo crescere ancora. La Fondazione servirà per ampliare il nostro raggio d’azione, grazie alla sinergia con amici e sostenitori che ci hanno accompagnato in questo percorso.”

Da parte sua, Francesco Romanello Pomes ha sottolineato: “Raccolgo un’eredità importantissima. Michele ha mantenuto la promessa fatta a suo figlio Vincenzo, ora tocca a me garantire la continuità dell’associazione e lavorare insieme per il futuro.”

Il Villaggio dell’Accoglienza e il Supporto ai Bambini

Il Villaggio dell’Accoglienza - Trenta Ore per la Vita, situato in via Camillo Rosalba su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e concesso dal Comune di Bari, offre ospitalità gratuita a famiglie con bambini ricoverati. La struttura dispone di 10 moduli, tra cui 8 unità abitative autonome, reception e spazi per la riabilitazione. Dal giorno della sua inaugurazione, ha accolto circa 80 persone provenienti non solo dalla Puglia, ma anche dalla Calabria, Albania e Palestina. L’obiettivo ora è ampliare la capacità di accoglienza con altre 8 unità abitative.

Nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, l’associazione Agebeo svolge attività fondamentali di supporto alle famiglie e ai piccoli pazienti, introducendo programmi di cinematerapia e arteterapia per alleviare il peso della malattia.

L’assessore Nicola Grasso ha dichiarato: “Con il Villaggio dell’Accoglienza, Bari offre un supporto concreto alle famiglie che devono affrontare un percorso doloroso. È un esempio virtuoso di come i beni confiscati alla mafia possano essere restituiti alla comunità con finalità sociali.”

Per informazioni e donazioni, visitare il sito ufficiale di Agebeo: www.agebeo.it