Giornata di Studi su "Essere Adolescenti tra inquietudini, ricerca di Identità e relazione con gli adulti"

L'evento è aperto a tutti.

TARANTO - Giovedì 20 marzo p.v., a partire dalle ore 9.15, nell'Aula Magna del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo Moro (Taranto, Ex Convento di San Francesco, Via Duomo 259), si svolgerà una Giornata di studi sul tema “Essere adolescenti tra inquietudini, ricerca di identità e relazione con gli adulti”, promosso in collaborazione con l'Associazione Genitori di Taranto.L'evento ha lo scopo di avviare una riflessione aperta al contributo dei diversi sguardi disciplinari sull’adolescenza oggi e sulle inquietudini che attraversano i giovani nella loro ricerca di identità, ma, soprattutto, sul rapporto difficile che vivono con gli adulti (in famiglia, a scuola, all’esterno).Le questioni affrontate trovano spazio nel volume "Oltre il Tempo" della Prof.ssa Anna Chiara Bruno - già autrice del volume “La libertà può volare” sul tema della violenza di genere - che racconta, con la forma letteraria del dialogo, il rapporto intergenerazionale nonni/nipoti, genitori/figli in questa fase singolare della vita dei giovani, caratterizzata da insicurezze, ribellioni, incomprensioni, contraddizioni e incomunicabilità con le figure adulte.Relatrici, dopo i saluti istituzionali del Prof. Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico, la Prof.ssa Adriana Schiedi, Associata di Pedagogia generale e sociale UniBa, la Dott.ssa Francesca Palmisano, Psicoterapeuta, e la Prof.ssa Erika Basha, Docente di latino del Liceo "De Sanctis" di Manduria, le quali, a partire da alcuni spunti offerti dal volume, dialogheranno con l’Autrice, coinvolgendo i docenti e gli studenti presenti. Ad introdurre e a moderare i lavori, il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale UniBa e già Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.