Atalanta travolgente: 4-0 alla Juventus, contestazione allo Stadium

TORINO - L'Atalanta ha inflitto una pesante sconfitta alla Juventus, imponendosi per 4-0 all'Allianz Stadium di Torino. Questo risultato consolida la posizione dei bergamaschi al terzo posto in Serie A, portandosi a 58 punti, a tre lunghezze dalla capolista Inter.La partita si è sbloccata al 29' con un calcio di rigore trasformato da Mateo Retegui, assegnato per un fallo di mano di Weston McKennie. All'inizio del secondo tempo, Marten de Roon ha raddoppiato, sfruttando un rimpallo favorevole dopo un intervento difensivo di Lloyd Kelly. Il terzo gol è arrivato al 66' grazie a Davide Zappacosta, servito con un pregevole colpo di tacco da Sead Kolasinac. Ademola Lookman ha chiuso le marcature al 77', con un tiro deviato che ha sorpreso il portiere bianconero Michele Di Gregorio.La Juventus, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, ha mostrato segni di cedimento, subendo una delle sconfitte più pesanti della stagione. La prestazione sottotono ha scatenato la contestazione dei tifosi presenti allo stadio, con molti che hanno abbandonato gli spalti dopo il quarto gol dell'Atalanta.Con questa vittoria, l'Atalanta conferma le proprie ambizioni scudetto, mantenendosi in scia di Inter e Napoli. La Juventus, invece, dovrà riorganizzarsi rapidamente per non perdere terreno nella corsa ai posti che garantiscono l'accesso alle competizioni europee.