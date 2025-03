Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria si presenta al Vinitaly 2025 con un'edizione ricca di innovazioni e degustazioni

MANDURIA - Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria si prepara a partecipare alla 57ª edizione del Vinitaly, il celebre Salone Internazionale dei Vini e Distillati, che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. Con un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni e presentazioni innovative, il Consorzio sarà presente presso il Padiglione 11, stand C4, dove presenterà oltre 50 etichette di Primitivo di Manduria DOC e DOCG.Gli eventi prenderanno il via domenica 6 aprile alle ore 12:00 presso lo stand del Consorzio, con una degustazione guidata da Davide Gangi e Antonio Scatigna di Vinoway. Per partecipare, sarà possibile inviare una mail a info@consorziotutelaprimitivo.com Lunedì 7 aprile alle ore 13:00 si terrà il convegno “Vino e nuove generazioni: crisi o evoluzione?” presso la Sala Convegni della Regione Puglia. Il dibattito coinvolgerà esperti del settore come Donato Pentassuglia, Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Novella Pastorelli, Presidente del Consorzio e di Unione dei Consorzi di Tutela dei Vini a Denominazione di Origine di Puglia (Ucovip), Alessandro Rossi, Wine Manager di Partesa for Wine, Christian Scrinzi, Direttore Generale di Collis Wine Group, il giovane enologo Francesco Fortunato, il giornalista Marco Sciarrini e Marta Cotarella, co-fondatrice dell’Accademia Intrecci. La moderazione sarà affidata a Davide Gangi di Vinoway Italia.Martedì 8 aprile sarà una giornata dedicata all'innovazione. Alle ore 13:30, presso la Sala Convegni della Regione Puglia, sarà presentato la nuova fascetta di Stato, il “Passaporto Digitale” del vino Primitivo di Manduria, un QR code che offrirà informazioni dettagliate sul prodotto. La presentazione avverrà insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.A seguire, dalle 14:45 alle 16:00, si terrà una masterclass di grande rilevanza dal titolo “Il vino e la strategia di successo della comunicazione di un territorio”, con la partecipazione di due figure di assoluto prestigio: Gabriele Gorelli, il primo Master of Wine italiano, una delle figure di riferimento a livello mondiale nel campo della sommellerie e della cultura del vino, e Vincenzo Russo, esperto di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing dell'Università IULM, un’autorità internazionale nella comprensione dei comportamenti dei consumatori e nell'applicazione delle neuroscienze al marketing. La loro expertise, combinata in questa masterclass, rappresenta un'opportunità unica per esplorare come la comunicazione strategica possa elevare e rafforzare l'immagine di un territorio vinicolo, come quello del Primitivo di Manduria, sui mercati globali (Partecipazione: info@consorziotutelaprimitivo.com o rivolgendosi direttamente allo stand)"Siamo entusiasti di presentare novità e degustazioni uniche per far conoscere la nostra dop Manduria. – afferma Novella Pastorelli, Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – Anche quest’anno siamo presenti per sostenere la qualità del vino italiano e le nostre aziende che producono un Primitivo di Manduria eccellente. Al Vinitaly presenteremo in anteprima un QR code che sarà inserito all’interno delle fascette di Stato di ogni nostra etichetta. Scansionandolo, il consumatore potrà accedere al Passaporto Digitale del Primitivo di Manduria, una sezione che conterrà informazioni chiave come il codice seriale e di controllo del sigillo, l’anno di produzione, il lotto e la certificazione. Inoltre, sarà possibile consultare dettagli sul produttore e sul Consorzio di Tutela oltre a suggerimenti su abbinamenti gastronomici e ricette che valorizzano i vini Primitivo di Manduria. Con questa iniziativa puntiamo a rendere ogni bottiglia ancora più tracciabile, offrendo a chi acquista i nostri vini una panoramica completa e dettagliata sulla qualità e la storia del prodotto scelto, oltre a fornire un servizio prezioso alle nostre aziende. E poi grandi degustazioni con nomi di spicco, tra cui Gabriele Gorelli, il primo Master of Wine italiano, che ha scelto noi come eccellenza”.