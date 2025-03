Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea approda a Bari: un’opportunità per imprese e università pugliesi

BARI - L’innovazione tecnologica subacquea rappresenta un settore strategico per lo sviluppo economico della, con ampie prospettive di crescita e sinergie tra. Grazie a questa evoluzione, la regione si candida a diventare un punto di riferimento per l’, con nuove opportunità di investimento e ricerca.

In questo scenario, il Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese e il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), con il patrocinio di Confindustria Puglia, Università degli Studi di Bari e Dhitech (Distretto Tecnologico High Tech), organizzano il convegno:

📅 Martedì 1° aprile 2025

📍 Confindustria Bari e BAT, via Amendola 172/5 – Bari

🕙 Ore 10:00 - 12:30

Un appuntamento strategico per il settore sottomarino

L’evento avrà tra i suoi relatori di spicco l’Ammiraglio Ispettore Cristiano Nervi, direttore del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e della Struttura Operativa del PNS. Il suo intervento approfondirà le prospettive del settore sottomarino, evidenziando le opportunità di sviluppo attraverso collaborazioni tra pubblico e privato.

Ad aprire i lavori saranno:

✅ Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia

✅ Claudio Tinelli, presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese

L’incontro sarà moderato da Danilo Caivano, vicepresidente dell’Associazione, e offrirà un’importante occasione di confronto per imprenditori, ricercatori e stakeholder interessati alle nuove frontiere della robotica sottomarina, intelligenza artificiale applicata e energia marina.

Puglia, polo d’eccellenza per l’innovazione subacquea

Secondo Claudio Tinelli, presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese:

🗣️ «Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale portata, che segna un passo importante per rendere la Puglia un punto di riferimento strategico nell’innovazione subacquea. La nostra regione ha il potenziale per diventare un centro d’eccellenza, creando nuove opportunità per imprese e università».

Come partecipare

📌 La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessaria la registrazione obbligatoria tramite il seguente modulo:

🔗 Iscriviti qui

👉 Un’occasione imperdibile per chi vuole essere protagonista dell’innovazione nel settore subacqueo!