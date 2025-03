Incendio danneggia l'auto del consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Barletta, Gigi Antonucci

BARLETTA - La scorsa notte, l'auto del consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d'Italia a Barletta, Gigi Antonucci, è stata distrutta da un incendio. Il veicolo, una Suzuki, era parcheggiato in strada, alla periferia della città, quando è stato avvolto dalle fiamme.

I carabinieri stanno indagando sull'incidente, non escludendo alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa. Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco di Barletta, che sono riusciti a spegnere l'incendio in breve tempo.

Intervistato dall’ANSA, Gigi Antonucci ha dichiarato con calma e preoccupazione: "Non so che dire. Quanto accaduto mi lascia senza parole. Spero si sia trattato di un corto circuito e non di altro". Il consigliere ha poi raccontato i dettagli dell'accaduto: "Dormivo, erano quasi le tre e mezza quando ho sentito un botto. Ho pensato fosse iniziato il ritiro dei rifiuti. Poi ne ho avvertito un altro e mi sono alzato. Dal balcone della mia camera da letto non riuscivo a vedere bene cosa stesse succedendo a causa di una siepe. Così sono sceso in giardino e ho visto la macchina avvolta dalle fiamme e ho allertato i vigili del fuoco".

Nonostante l'incendio sia stato rapidamente domato, Antonucci non nasconde la sua preoccupazione e incertezza su quanto accaduto. Quando gli è stato chiesto se ritiene che l'incendio possa essere un avvertimento, ha risposto: "Non voglio pensare al peggio", esprimendo fiducia nel lavoro dei carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza. "Non ho ricevuto minacce – ha aggiunto – ma sa, in politica volano sempre paroloni."

L'incidente ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i cittadini, con molti che attendono gli sviluppi delle indagini per capire se si tratti di un episodio casuale o se ci siano motivazioni politiche dietro il gesto.