Confermato il coordinatore OICE Puglia: è Raffaele Giampetruzzi, responsabile Sede di Bari di AKKAD Ingegneria & Architettura srl

BARI - Il 7 marzo 2025 l’Assemblea degli Associati OICE della Regione, riunitasi in teleconferenza, ha eletto l’ing. Raffaele Giampetruzzi, Responsabile Sede di Bari di AKKAD Ingegneria & Architettura srl, quale Coordinatore del gruppo regionale OICE della Puglia.L’elezione di Giampetruzzi come coordinatore delle società di ingegneria e architettura pugliesi è avvenuta alla presenza del Presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, e sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio Generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.Particolare soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore OICE della Puglia che ha affermato: “Ringrazio gli associati OICE della Regione Puglia per la rinnovata fiducia accordatami. In questo momento molti di noi sono impegnati nell’attuazione del PNRR, ritengo fondamentale il contributo quotidiano delle Società di Ingegneria e Architettura al sistema Paese, supportando in primis le Amministrazioni Locali. Le società di Ingegneria e Architettura pugliesi rappresentano l’eccellenza e a mio parere devono contribuire all’innovazione, allo sviluppo sostenibile e alla crescita del territorio. Auspico da subito un confronto costruttivo con la Regione Puglia e gli Enti Locali per i temi che riguardano le infrastrutture, la rigenerazione urbana, il dissesto idrogeologico, l’ambiente. Auspico altrettanto confronto costruttivo con i rappresentanti regionali di ANCE e con i colleghi degli ordini territoriali degli ingegneri e degli architetti con lo scopo di creare nuove interazioni e per individuare insieme soluzioni condivise alle criticità del settore e promuovere un quadro normativo anche regionale che valorizzi il nostro lavoro”.