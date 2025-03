La medicina del cuore della dottoressa Angela

LECCE - Inizi di febbraio 2025, CUP di un paese della Puglia: allo sportello, una giovane signora ha bisogno di una visita oculistica. Addetto davanti al pc: “Torni il 26 febbraio”. La ragazza sorride, ma incupisce subito quando l’altro specifica: “…del 2027!”. Succede ogni giorno e in tutta Italia.Ora le visite possono anche aspettare, le malattie no di certo. Ci sono CUP che sospendono addirittura le prenotazioni.Al netto del populismo, la propaganda dei politici e i media affini (annunciano sempre finanziamenti ma nella vita della gente tutto peggiora), questa è la medicina di oggi: ospedali chiusi, pronto soccorso presi d’assalto, reparti cancellati, viaggi della speranza, risparmi che si azzerano per curarsi, macchinari diagnostici fantasma e quando ci sono sono di vecchia generazione e quant’altro. Un bel cahier de doleances!Fortuna che gli italiani sono maestri nell’arte di arrangiarsi e hanno un grande cuore. Così la medicina di prossimità è fatta anche di persone generose, che si spendono h24 per gli altri, soprattutto le fasce popolari, le più vulnerabili.Oggi raccontiamo la storia della dottoressa salentina (Montesardo, Lecce) Angela Lucia Bleve, che lavora in due farmacie e nonostante gli impegni di famiglia (ha due splendidi bambini), trova il tempo di gestire con passione un blog su TikTok che al momento sfiora i 100mila followers.“Tutto è iniziato per caso – sorride la giovane dottoressa – ho sempre avuto una dedizione per quel che riguarda il corpo umano”. Quali le domande più frequenti? “Mi chiedono cosa fare per il mal di schiena, un dolore al braccio, un’infezione alle urine, la pancia sempre gonfia. Consiglio dei prodotti da prendere che trovano sia online sotto al mio link che direttamente in farmacia”.Numerose sono le aziende farmaceutiche che la portano, come si suol dire, su un palmo di mano. La calabrese “CORObios Italia” di recente ha scritto: “La collaborazione con la dr.ssa Bleve, attraverso i social, è iniziata da quasi un anno e grazie alla preparazione scientifica, alla sua professionalità e alla sua empatia é riuscita a raggiungere risultati esaltanti. La sua dedizione e il suo commit al nostro team sono inestimabili. Angela Lucia è una vera risorsa per l'azienda e siamo fortunati ad averla con noi.Vorremmo sottolineare la sua eccezionale abilità nel creare un feeling con i pazienti che ripongono in lei la massima fiducia e grazie alla sua eticità professionale e spiegando al popolo le caratteristiche differenziali dei nostri prodotti, ha permesso una crescita significativa di tutti i prodotti CORObios Italia, con particolari e brillanti risultati per il NODONE bustine, utile in tutti i casi di neuropatie periferiche e/o centrali”. Firmato: Dr. Gianfranco Rotondaro e Dr. Giovanni Costenaro (Amministratori Delegati CORObios Italia). Come si dice in questi casi: chapeau!