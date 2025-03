Lacarra (PD): “Bellomo ossessionato da Decaro, non ha altro da raccontare”

BARI - Non si fa attendere la replica del Partito Democratico agli attacchi di Davide Bellomo, deputato della Lega, nei confronti dell'ex sindaco di Bari Antonio Decaro. A rispondere oggi è, parlamentare del PD, che con parole nette sottolinea come l’unico filo conduttore dell’azione politica di Bellomo sembri essere proprio Decaro.

“Anche oggi puntualmente arriva l’ennesima ramanzina anti-Decaro da parte di Bellomo. Mi chiedo perché non parli dei risultati – a noi sconosciuti – della sua azione da parlamentare e di quella del governo di cui fa parte, preferendo invece comunicati che hanno come unico scopo quello di nominare Antonio Decaro. Sarà un’ossessione o semplicemente non ha niente da raccontare ai suoi elettori?”, commenta Lacarra.

Il parlamentare dem prosegue rimarcando come i cittadini sarebbero ben più interessati a conoscere le proposte di Bellomo per Bari e per la Puglia, soprattutto in vista della prossima tornata elettorale: “Ma niente, continua solo a parlare di Decaro”.

Sulle accuse sollevate da Bellomo nei confronti dell’amministrazione barese, Lacarra evita di entrare nel dettaglio, ribadendo però la piena fiducia nell’operato del Comune e della Prefettura: “Sono certo che si sta lavorando con la trasparenza che leggiamo quotidianamente sui giornali”.

Infine, il deputato PD non risparmia un riferimento al recente tentativo, da parte della Lega, di far commissariare il Comune di Bari: “Invece di vergognarsi per aver tentato di commissariare il Comune solo perché temeva di perdere le elezioni, Bellomo non se ne fa una ragione. Eppure, anche il suo governo ha concluso le ispezioni decretando la fine di una vicenda che ha visto il Comune uscire a testa alta”.

“Per quanto ci riguarda – conclude Lacarra – continuiamo a lavorare per risolvere i problemi della nostra terra, senza demonizzare gli avversari. Se Bellomo poi ritiene di avere una questione personale con Decaro, c’è un metodo semplice in democrazia: le elezioni. Si confronti lì, quando e se Decaro sarà candidato”.