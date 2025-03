Lecce, giovani chef e cucina pugliese in gara con il concorso gastronomico regionale "Cuochi e Fantasia - Premio Salvatore Colì"

LECCE - Si è svolta oggi, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno a Lecce, la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 del Concorso Gastronomico Regionale “Cuochi e Fantasia - Premio Salvatore Colì” ideato dall’Associazione Kalò Fai di Cutrofiano e organizzato in collaborazione con Cast Alimenti e con Eurofood. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare. Il concorso si terrà domani, 26 marzo 2025, presso l’Istituto Presta-Columella. L’iniziativa rientra nell’ambito del format Cucina il Salento, la kermesse gastronomica dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e dell’artigianato locale.Il Concorso Gastronomico Regionale “Cuochi e Fantasia - Premio Salvatore Colì”, riservato agli istituti alberghieri pugliesi e giunto alla sua quinta edizione, si conferma un appuntamento di rilievo per valorizzare le eccellenze enogastronomiche pugliesi e promuovere il talento dei giovani studenti degli istituti alberghieri della regione.Il concorso vedrà sfidarsi 12 studenti (2 per ogni istituto) degli alberghieri pugliesi coinvolti. I giovani chef saranno impegnati nella creazione di piatti che uniscono tradizione e innovazione con un ingrediente indispensabile da cui non si potrà prescindere: la fantasia.La gara del 2025 si terrà domani, mercoledì 26 marzo a partire dalle ore 9.00, e sarà ospitata dall’Istituto Alberghiero Presta-Columella di Lecce che parteciperà in gara con un primo piatto. Gli altri istituti partecipanti sono l’Istituto Alberghiero Aldo Moro di Santa Cesarea Terme e l’IISS N. Moccia di Nardò che concorreranno, sfidandosi con un secondo piatto. L’ Istituto Alberghiero di Otranto e l’Istituto Alberghiero di Ugento parteciperanno con degli antipasti mentre il dolce è la portata che portano in gara i pastry chef dell’Istituto Majorana di Bari.Una giuria di esperti valuterà i piatti in gara premiando creatività, tecnica e rispetto delle tradizioni gastronomiche locali.Durante la conferenza stampa, Fabio Tarantino, vicepresidente della Provincia di Lecce, ha sottolineato: “Questo concorso non è solo una competizione culinaria, ma un’occasione per dare rilievo alla cultura del nostro territorio attraverso il talento delle nuove generazioni.”Elena Ligori, vicepresidente dell’Associazione Kalò Fai, che ha portato i saluti del presidente dell’Associazione, Luigi Colì, ha aggiunto: “Il Premio Salvatore Colì, a cui teniamo tanto e che abbiamo dedicato ad un valente chef, nostro concittadino venuto a mancare prematuramente, è un omaggio alle nostre tradizioni e un invito ai giovani chef a preservare e innovare le radici della cucina pugliese.”Marialuisa De Benedetto, preside dell’Istituto Alberghiero Presta-Columella di Lecce, che ospiterà il Concorso per essere vincitore della scorsa edizione, ha dichiarato la sua soddisfazione “per questa, che è una vera opportunità per i ragazzi che potranno misurarsi con lo studio e il lavoro portato avanti con i nostri docenti.”Fabio Bandello, chef di Cucina il Salento e membro della giuria, ha dichiarato: “I giovani chef hanno oggi l’opportunità di dimostrare come la tradizione possa essere reinterpretata in chiave moderna, mantenendo intatta l’identità del nostro territorio.” Un concetto ripreso anche dal giovane chef della brigata di chef Bandello, Gianmario Antonaci.Presente anche Dario Perrone, CEO di Eurofood, che ha sottolineato come la sua azienda abbia sposato sin da subito il progetto di Cucina il Salento e del Concorso dei giovani studenti perché accomunati dalla visione di promozione delle identità locali legate alla valorizzazione dei prodotti e delle persone.Il Concorso Gastronomico Regionale "Cuochi e Fantasia - Premio Salvatore Colì" non è solo una competizione culinaria ma anche un momento di incontro e scambio tra giovani talenti e professionisti del settore. In un clima di sana competizione e collaborazione, gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.La giuria di esperti che valuterà i piatti in gara, premiando la creatività, la tecnica e il rispetto delle tradizioni gastronomiche pugliesi sarà formata da:Luigi Colì – presidente Ass. Kalò Fai, Elena Ligori – vicepresidente Ass. Kalò Fai, Dario Perrone – Imprenditore, CEO Eurofood, Anna Magnati – Brand Ambassador Cast Alimenti, Fabio Bandello – chef Cucina il Salento, Gianmario Antonaci – chef Cucina il Salento.Tutti concordi nel considerare il Concorso tra gli istituti alberghieri pugliesi come un momento significativo per promuovere la cultura gastronomica regionale e offrire ai giovani chef un palco dove esprimere la loro passione per la cucina.La manifestazione si conferma, di fatto, come un’importante occasione per promuovere la cultura gastronomica pugliese a livello regionale e nazionale, consolidando il ruolo della Puglia come punto di riferimento per l’enogastronomia italiana.