Oltre 135 milioni di euro dalla Regione Puglia per sanità e territori: il report settimanale dell’assessore Amati

BARI - Pioggia di finanziamenti dalla Regione Puglia in favore della sanità pubblica e dello sviluppo dei territori. Lo rende noto l’assessore regionale al Bilancio,, nel consueto report settimanale relativo ai mandati di pagamento effettuati tra il: oltresono stati liquidati in una sola settimana, confermando l’impegno concreto della Regione a sostegno di salute, inclusione e rigenerazione urbana.

SANITÀ PUBBLICA: PRIORITÀ ASSOLUTA

Gran parte delle risorse è stata destinata, come di consueto, al finanziamento del sistema sanitario regionale, per garantire continuità assistenziale e il corretto funzionamento delle strutture ospedaliere. Tra i principali beneficiari:

34,1 milioni di euro all’ Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari

all’ 22,1 milioni di euro al Policlinico di Foggia

al 7,4 milioni di euro all’ IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari

all’ 3,76 milioni di euro all’ IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte

all’ 441mila euro all’ARESS Puglia, per attività di coordinamento strategico e supporto tecnico-operativo.

69 COMUNI BENEFICIARI PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO

Parallelamente, importanti stanziamenti sono stati rivolti ai Comuni pugliesi, per un totale di oltre 16 milioni di euro suddivisi su 69 amministrazioni locali. I fondi sostengono progetti di rigenerazione urbana, transizione energetica, inclusione sociale e valorizzazione culturale.

Tra gli interventi più rilevanti:

Bitonto: 1,2 milioni di euro per un progetto di rigenerazione urbana sostenibile (POR Puglia FESR/FSE 2014-2020).

1,2 milioni di euro per un progetto di rigenerazione urbana sostenibile (POR Puglia FESR/FSE 2014-2020). Ugento: oltre 200mila euro per due interventi sulla sicurezza ambientale, tra cui l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e il sistema di gestione delle acque pluviali.

oltre 200mila euro per due interventi sulla sicurezza ambientale, tra cui l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e il sistema di gestione delle acque pluviali. Barletta: più di 930mila euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

più di 930mila euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Maruggio: 850mila euro contro il rischio idrogeologico.

850mila euro contro il rischio idrogeologico. Ginosa: 650mila euro per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

650mila euro per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale. Martina Franca: oltre 550mila euro per interventi di transizione energetica.

oltre 550mila euro per interventi di transizione energetica. Troia: 538mila euro per programmi di edilizia sociale.

538mila euro per programmi di edilizia sociale. Leverano e Lecce: rispettivamente più di 500mila e 400mila euro per riqualificazione urbana e servizi pubblici.

rispettivamente più di 500mila e 400mila euro per riqualificazione urbana e servizi pubblici. Grumo Appula: 443mila euro nell’ambito del PR FESR-FSE+ 2021-2027.

IMPEGNO SOCIALE: INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA

Un focus particolare riguarda il finanziamento di oltre 142mila euro al Consorzio Fasano – Ambito Ostuni-Fasano per politiche di inclusione e contrasto alla violenza di genere, in attuazione della legge regionale 29/2014. Liquidati anche 40mila euro per i programmi antiviolenza relativi alle annualità 2022 e 2023, e circa 7.900 euro per azioni di inclusione sociale tramite fondi FSE+ 2021-2027.

CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE

Tra le spese si segnala la liquidazione di 5.978 euro alla Fondazione La Notte della Taranta, destinati alle attività di comunicazione istituzionale legate all’edizione 2024 del celebre evento di Melpignano, in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

“Risorse che parlano chiaro” – commenta l’assessore Fabiano Amati – “Con questi numeri confermiamo la volontà della Regione Puglia di mantenere alta l’attenzione su sanità, servizi pubblici, sostenibilità e coesione sociale. Una macchina amministrativa che non si ferma mai e lavora per migliorare la qualità della vita di tutti i pugliesi.”