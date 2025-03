Paura a Taranto: crolla il solaio in un appartamento, miracolosamente illesi i residenti

TARANTO - La scorsa notte, un grave incidente si è verificato a Taranto, dove il solaio di un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina è crollato improvvisamente. Il crollo ha interessato la stanza da letto dell’appartamento, dove vive da solo un anziano di 75 anni. Fortunatamente, l’uomo si è salvato perché al momento del crollo si trovava in bagno, evitando così di essere travolto dalle macerie.

Un’altra parte del solaio crolla nell’appartamento sottostante

Il crollo del solaio ha avuto effetti a cascata anche sull’appartamento sottostante. Calcinacci di grandi dimensioni hanno sfiorato una culla con all’interno un bimbo di pochi mesi e i suoi genitori, che per fortuna sono rimasti illesi. Subito dopo l'incidente, tutti i residenti della palazzina, situata in via Capecelatro angolo via D’Alò Alfieri, si sono riversati per strada. Al momento, non potranno rientrare nelle loro abitazioni fino a quando non verranno completate le verifiche strutturali dell’edificio.

Ingenti danni e interventi di messa in sicurezza

Le immagini dall’alto mostrano la devastazione: la stanza della vittima, priva di soffitto e invasa dai detriti. Ingenti danni anche all’appartamento al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, i carabinieri, la polizia locale, i tecnici del Comune e il personale dei Servizi sociali, che si è attivato per trovare una sistemazione provvisoria per gli sfollati.

Indagini in corso

La zona è stata transennata e chiusa al traffico per garantire la sicurezza. Sono in corso accertamenti per determinare le cause esatte del crollo e le eventuali responsabilità. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha messo in luce gravi problemi strutturali, che ora saranno oggetto di indagini approfondite.