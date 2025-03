Qualificazioni ai Mondiali 2026: l’Iran si qualifica, vittorie e pareggi in altri gruppi

instagram

FRANCESCO LOIACONO - L'Iran ha ottenuto un pareggio fondamentale 2-2 contro l'Uzbekistan a Teheran nel Gruppo A delle qualificazioni asiatiche, conquistando così il pass per i Mondiali del 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. I due gol della squadra iraniana sono stati realizzati nel secondo tempo al 7' e al 38' da Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter. Grazie a questo pareggio, l'Iran si è qualificato per la competizione mondiale.

Gruppo I: Moldavia e Norvegia protagoniste

Nel Gruppo I, la Moldavia ha subito una sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Estonia, mentre la Norvegia ha trionfato 4-2 contro Israele a Debrecen, in Ungheria. Con questa vittoria, la Norvegia si piazza al primo posto con 6 punti, seguita da Estonia e Israele con 3 punti ciascuna. La Norvegia si prepara ora ad affrontare l'Italia il prossimo 6 giugno a Oslo.

Gruppo J: Macedonia del Nord e Kazakistan in testa

Nel Gruppo J, la Macedonia del Nord ha pareggiato 1-1 contro il Galles a Skopje, mentre il Kazakistan ha vinto 2-0 contro il Liechtenstein a Vaduz. Entrambe le squadre della Macedonia del Nord e del Galles sono in testa al gruppo con 4 punti.

Gruppo L: Montenegro e Repubblica Ceca al comando

Nel Gruppo L, il Montenegro ha vinto 1-0 contro le Isole Far Oer a Niksic, mentre la Repubblica Ceca ha avuto la meglio su Gibilterra con un netto 4-0 a Almancil. Entrambe le squadre sono al comando con 6 punti.

Qualificazioni sudamericane: Argentina e Colombia protagoniste

Nel Gruppo Sudamericano, l'Argentina ha inflitto una sconfitta clamorosa al Brasile con un 4-1 a Buenos Aires, conquistando così la qualificazione ai Mondiali. La Colombia ha pareggiato 2-2 contro il Paraguay a Barranquilla, mentre la Bolivia ha ottenuto un altro pareggio, 0-0, contro l'Uruguay a El Alto. Il Cile, invece, ha pareggiato 0-0 contro l'Ecuador a Santiago, mentre il Perù ha perso 1-0 contro il Venezuela a Maturín.

Con i risultati ottenuti, le qualificazioni ai Mondiali 2026 continuano a riservare emozioni e colpi di scena, con diverse squadre che lottano per il tanto ambito pass per la competizione globale.