Schianto frontale nella notte sulla SS16 a Bari: due feriti gravi, strada chiusa per ore

BARI - Grave incidente nella notte a, lungo lain direzione Nord, all’altezza dell’uscita 12. Coinvolti nello scontro frontale un'e un. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due mezzi potrebbe aver imboccato la statale contromano, causando l’impatto.

I conducenti dei veicoli, un uomo di 30 anni e uno di 40 anni, sono stati trasportati in condizioni critiche al Policlinico di Bari, entrambi in codice rosso e attualmente in prognosi riservata.

A seguito dell'incidente, la SS16 è rimasta chiusa per diverse ore, con uscita obbligatoria a Carrassi, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale Anas. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sono in corso le indagini per stabilire con precisione le cause dello scontro e verificare eventuali responsabilità.