Serie C, Girone C: il Foggia cade 2-0 contro la Juventus Next Gen a Biella

Sconfitta esterna per il, che nella 33ª giornata del Girone C diperdecontro laallo stadio di Biella.

La partita si mette subito in salita per i rossoneri: al 9’, i bianconeri passano in vantaggio grazie al gol di Amaradio, abile a deviare in rete con un tocco di destro. Poco dopo, al 19’, è Afena Gyan ad andare vicino al raddoppio per la Juventus Next Gen. Il secondo gol arriva comunque al 30’, proprio con Afena Gyan, che di testa sfrutta al meglio un cross preciso di Turco. Sul finale di primo tempo, al 41’, è ancora la formazione bianconera a sfiorare la rete con una punizione di Macca.

Nella ripresa, i padroni di casa continuano a creare occasioni: al 13’ Pietrelli manca di poco il terzo gol. Il Foggia prova a reagire e al 26’ sfiora il gol con Emmausso, la cui conclusione termina di poco a lato. Al 30’ la Juventus Next Gen ha l’opportunità di chiudere definitivamente la gara: viene concesso un calcio di rigore per fallo di Brugognone su Amaradio, ma Pietrelli calcia alto sopra la traversa. Al 44’ è ancora Pietrelli a provarci senza fortuna, con un tiro che non centra lo specchio.

Con questa sconfitta, il Foggia resta in difficoltà in classifica, fermo al quindicesimo posto con 30 punti, in piena zona playout. La Juventus Next Gen, invece, sale al decimo posto con 38 punti, a pari merito con la Cavese, rilanciando le proprie ambizioni in ottica playoff.